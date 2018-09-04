В Олександрійській РДА провели конкурс з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл

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Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА

Минулого тижня перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Коваль провів засідання комісії з проведення конкурсу при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району.

Так, згідно з рішенням  Олександрійської районної ради від 20 квітня 2018 року №318 «Про погодження передачі в оренду частин вільних нежитлових приміщень та гаражів», від 23 листопада 2007 року № 185 «Про Порядок проведення Конкурсу при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району» (зі змінами), від 17 грудня 2004 року №301 «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району» (зі змінами), передано в оренду наступні вільні нежитлові приміщення:

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№ п/п Назва об’єкта Площа, що здається,

(м. кв.)
1 Приміщення гаража,

м. Олександрія, вул. Діброви, 38

 29,5
2 Приміщення гаража,

м. Олександрія, вул. Діброви, 38

 19,0

Відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації  доручено укласти у місячний термін договір оренди відповідно до обговорених термінів та орендної плати на об’єкти.

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