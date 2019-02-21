В Олександрійській РДА відбулась зустріч представників правозахисних громадських організацій

Вчора, 20 лютого, в Олександрійській районній державній адміністрації пройшла зустріч представників правозахисних громадських організацій «Сила права» та «Вінницькою правозахисною групою» з внутрішньо переміщеними особами, проживаючими в Олександрійському районі.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

ГО надали консультації з трудових та житлових питань, питань призначення субсидій та пенсій, відновлення документів, а також в індивідуальному порядку кожен бажаючий отримав роз’яснення з питань, які їх турбують та стосовно яких необхідна допомога у їх вирішенні.