В Олександрійській РДА відбулось чергове засідання комісії щодо соціальних допомог громадянам

Вчора, 18 лютого, під головуванням першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля відбулася чергова комісія з питань надання населенню та малозабезпеченим сім’ям соціальних допомог, пільг, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та одноразової матеріальної допомоги.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

На порядку денному було 23 справи, 20 з яких було вирішено на користь громадян.