В Олександрійській РДА відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини

Вчора, 27 лютого, в Олександрійській районній державній адміністрації відбулось чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Юрія Коваля.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.
На засіданні були розглянуті питання про затвердження планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, питання про стан виконання обов’язків опікунів та піклувальників, питання доцільності позбавлення батьківських прав та відібрання дитини від матері. Стосовно всіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.
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