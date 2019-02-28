В Олександрійській РДА відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини

Вчора, 27 лютого, в Олександрійській районній державній адміністрації відбулось чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Юрія Коваля.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

На засіданні були розглянуті питання про затвердження планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, питання про стан виконання обов’язків опікунів та піклувальників, питання доцільності позбавлення батьківських прав та відібрання дитини від матері. Стосовно всіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.