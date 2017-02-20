У п’ятницю, 24 лютого, з 15:00 до 16:00 години відбудеться “пряма телефонна лінія” з головою Олександрійської районної державної адміністрації Богданом Курупом. Про це повідомляє прес-служба РДА.

Поспілкуватись з керівником району можна буде за номером 4-11-00.

Як раніше повідомляв Голос Громади, для більш оперативного реагування та вирішення питань, що хвилюють жителів Олександрійщини, “пряма телефонна лінія” з головою райдержадміністрації працюватиме щомісяця.