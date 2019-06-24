В олександрійській сім`ї немовля врятували від удушення у власному ліжку

До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про крики дітей на подвір`ї приватного домоволодіння в Олександрії.

Прибувши на місце виклику патрульні виявили на подвір`ї двох дітей 2 та 3 років без нагляду. Крик, що привернув увагу працівників поліції лунав з самого будинку. Зайшовши до приміщення вони побачили, що навколо шиї дитини накручена мотузка, якою була прив`язана іграшка до ліжка, й почала вже затягуватись і душити дитину.

Правоохоронець розплутав мотузку та викликав швидку медичну допомогу й представників служби у справах дітей, адже умови проживання малечі були не належного стану.

Відносно 32-річної недолугої матері складено адміністративні матеріали та підготовлено подання до міської ради щодо вилучення дітей із родини.

За повідомленням з сайту Нацполіції у Кіровоградскій області.