В Олександрійській центральній бібліотеці діє виставка ляльок

Надзвичайно захоплюючим заходом відзначилася Олександрійська центральна міська бібліотека ім. Пушкіна напередодні свята 8 березня, повідомляє «Голос Громади». Це було відкриття виставки ляльок під назвою «У кожної ляльки своя історія» і воно насправді більше нагадувало феєричне шоу, ніж звичайну презентацію: ведучі-працівники бібліотеки (вони ж і аніматори в лялькових образах), юні танцівники з естрадно-спортивного колективу «Стиль» створили справжню святкову атмосферу для глядачів, котрих аж ніяк не бракувало на відкритті.

Потім настала черга учасниць виставки: кожна з власниць представлених ляльок могла за бажанням розповісти історію своєї улюблениці (а деякі з учасниць вже далеко не дитячого віку представили на виставку цілі сімейні колекції, зібрані двома-трьома родинними поколіннями). Історії були різними: пізнавальними, неординарними, дотепними. А ветеран олександрійської педагогіки Валентина Борушек зворушила присутніх розповіддю про свою реліквію – найпершу в її житті «справжню» (тобто фабричного виробництва) ляльку, «рік народження» якої – 1947-й. Саме тоді й отримала маленька дитина війни Валя такий рідкісний на той час подарунок. Можна лише здогадуватися, чого варта була її батькам ця покупка в голодній повоєнній Олександрії і звідси стає зрозумілим, чому так дорога для пані Валентини ця пам`ять… Іграшка, до речі, має цілком пристойний вигляд як на свій 72-річний вік; щоправда, за словами власниці, суконь за цей час лялька встигла змінити чимало.

Та як з`ясувалося, в експозиції, котра ледве вмістилися в читальній залі бібліотеки, це далеко не єдиний раритет: наприклад, тут є представниці даного мистецтва, виготовлені зі славнозвісної китайської порцеляни в країні Піднебесній ще на самому початку минулого століття! Надзвичайно цікаву, також порцелянову, але вже нашої епохи, колекцію надала викладач майстер-класів бібліотеки Олена Ланіна: цілий стенд з двох десятків невеличкого, але однакового «зросту» експонатів, одягнутих у різноманітні костюми народів колишнього СРСР (у тому числі й України) та західноєвропейських країн різних історичних часів; є серед них також характерні літературні персонажі. До кожної ляльки додається журнальна розгортка з детальним описом вбрання та історії – такий собі «каталог». Ця суто колекційна серія виготовлена в Італії; вона цілком могла б прикрасити якийсь музей етнографії.

Перелічити все неможливо: є дитячі ляльки-іграшки, а є декоративні – авторські та інтер`єрні. Ляльки промислового виробництва і саморобні; відомі традиційні ляльки-мотанки у всьому їхньому різноманітті. Ляльки Тільди, і ляльки Сніжки, ляльки-шкатулки та ляльки з секретами…

Як пояснили «Голосу Громади» директор Олександрійської централізованої бібліотечної системи Тетяна Троцюк і завідувач центральної бібліотеки Марина Дерун, у виставці взяли участь 25 місцевих майстринь та колекціонерок ляльок, які представили в експозиції понад 200 екземплярів. Виставка діє в рамках проекту ОЦБС «Арт-хол», куди щомісяця запрошуються олександрійські митці різноманітних творчих напрямків – від живопису до зовсім унікальних мистецьких технічних знахідок. «Головна і найперша мета таких виставок – відкрити широкому загалу талановитих людей Олександрії», – кажуть наші співрозмовниці.

До речі, відразу після відкриття виставки захід мав своє продовження у вигляді майстер-класу під керівництвом Олени Ланіної, яка запропонувала бажаючим присутнім умілицям власноруч виготовити з наданих матеріалів аксесуар одягу, котрий створить їм весняний настрій: фетрову брошку у вигляді ляльки. Схоже, творчій фантазії працівниць, яка давно вже вийшла за всі рамки традиційного уявлення про бібліотечну справу, краю не видно…

Отже, Центральна бібліотека запрошує всіх бажаючих відвідати виставку лялькового мистецтва у години її роботи і запевняє, що ніхто не пошкодує про марно втрачений час.

