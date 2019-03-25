В Олександрійській в/ч 2269 відсвяткували 5-ту річницю заснування Національної гвардії України

Сьогодні, 25 березня, в Олександрії відбулися урочистості з нагоди святкування 5-ї річниці Національної гвардії України.

Повідомляє Голос Громади.

У рамках національно-патріотичної акції «Національна гвардія твоєї Батьківщини», підрозділи Олександрійської військової частини 2269 урочисто пройшлися вулицями міста.

Після цього на території військової частини відбулися тематичні заходи.

Відзначення розпочалося з урочистого слова про дату створення Національної гвардії України. Говорилось про її значущість, про строк у 5 років, за який військові збагатилися досвідом й професіоналізмом, про воїнів гвардійців, які впродовж цього часу з гідністю та честю виконували свої обов`язки, захищали інтереси й територіальну цілісність нашої держави.

Далі відбулося нагородження подяками, відзнаками та медалями кращих військових за вагомий внесок до фізичної бойової підготовки військової частини.

Під час відкриття урочистого заходу з промовою до присутніх звернувся міський голова Степан Цапюк й побажав військовослужбовцям та їх сім`ям здоров`я, миру, любові. Потім до привітань приєднався голова Олександрійської ветеранської організації військового гарнізону підполковник Павло Тіщенко з побажанням бути здоровими, мати льотне довголіття, чисте небо та здійснювати лише тренувальні польоти.

На плацу військової частини всі присутні згадали військових та побратимів, які не повернулися з виконання поставлених завдань, вшанували загиблих хвилиною мовчання та здійснили покладання квітів до меморіалу Пам`яті Захисникам України.

По завершенню урочистої частини заходу для всіх охочих відбувся святковий концерт, який провели студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв.

