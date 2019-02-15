В Олександрійській військовій частині відбулися заходи з нагоди 30-ї річниці виведення військ з Афганістану

Сьогодні, 15 лютого, на військовому плацу Олександрійської гвардійської авіаційної бази відбулися урочистості за участю військовослужбовців частини, представників Олександрійської ветеранської організації, громадських організацій, міської влади та району з нагоди 30-ї річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на територіях інших держав.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у Facebook.

Також відбулась хода у супроводі військового оркестру та загальноміський мітинг-реквієм.

По завершенню офіційних урочистостей у клубі військової частини пройшов музичний концерт, а напередодні цього дня, в каплиці Іоана-воїна, військовий капелан отець Володимир провів молебень за загиблими.