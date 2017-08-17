Відтепер у військовій частині №2269 за моральним та духовним станом військовослужбовців та зміцненням морально-психологічного стану воїнів, котрі йдуть чи повернулися з АТО буде слідкувати військовий священик – отець Василь.

Зазначимо, що служба військових капеланів у збройних силах різних держав має досить важливе значення та тривалу історію. Сьогодні і в нашій державі постала необхідність у службі військових капеланів, котрі наразі допомагають військовослужбовцям реалізувати їх релігійні потреби, надаючи духовну та моральну підтримку.

Отець Василь приймає всіх, хто звернувся до нього за молитовною допомогою або ж просто розмовою. І цієї суботи, 19 серпня, о 9:00 у капличці на території військової частини відбудеться Літургія з нагоди свята Преображення Господнього. Після служби відбудеться освячення фруктів і овочів.

Збір людей проходитиме біля входу військової частини. Прохід на територію тільки у супроводі військового священика.

Телефон для зв’язку з отцем Василем:

096-540-32-17

066-53-19-527