В Олександрійському колегіумі пройшло свято обдарованої дитини «Через терни до зірок»

Сьогодні, 16 травня, у навчально-виховному комплексі «Олександрійський колегіум — спеціалізована школа» відбулося свято обдарованої дитини «Через терни до зірок», на якому відзначили переможців міських, обласних й всеукраїнських конкурсів, а також змагань, олімпіад.

Повідомляє «Голос Громади».

На сьогоднішньому заході у декількох номінаціях нагороджували почесними грамотами, дипломами, відзнаками кращих учнів, педагогів та наставників колегіуму у декількох номінаціях.

Всього було відзначено близько 90 учнів, без урахування командних нагород та того, що деякі учні отримали по 2, а то й 3 нагороди у різних номінаціях. Вітав та вручав відзнаки директор Олександрійського колегіуму Олександр Авраменко.

Це свято – фестиваль талантів й підсумок плідної праці вчителів та учнів, яка приносить плоди пізнання, розуму, терпіння й наполегливості.

Між номінаціями всім присутнім дарували музичні композиції та танцювальні номери.