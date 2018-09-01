В Олександрійському колегіумі пролунав перший дзвінок (ФОТО, ВІДЕО)

“Ніде яблуку впасти”, – саме так охарактеризувала мама першокласниці шкільне подвір’я однієї з найбільших шкіл міста – Олександрійського колегіуму, яке цьогоріч не вмістило усіх бажаючих, котрі прийшли на урочисті заходи разом зі школярами. Лише тільки першачків цьогоріч за парти сяде більше 180.

З вітальним словом до учнів звернувся директор колегіуму Олександр Авраменко, побажавши наснаги, енергії та бажання навчатися та пізнавати нове. Вокальний номер для усіх присутніх подарувала учениця колегіуму, після чого першачкам були вручені символічні конверти із завданнями.

Також для найменших учнів цього року були придбані одномісні парти відповідно до вимог “Нової української школи”, за які вони вже сядуть з понеділка, 3 вересня. Адже сьогодні першокласники були присутні лише на одному ознайомчому уроці.

Зазначимо, цьогоріч урочиста лінійка була досить нетрадиційною і тривала близько 20 хвилин.