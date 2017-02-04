Сьогодні, 4 лютого 2017 року в приміщені НВК “Олександрійський колегіум–спеціалізована школа” пройшли уже традиційні змагання з настільного тенісу серед жителів району та міста, які 4 рік поспіль організовує ГО “Олександрійський центр розвитку спорту”.

Участь в спортивному заході взяли жителі Олександрії та району, зокрема селищ Олександрійське, Приютівка та ін. Учасники мали змогу позмагатися за першість в 6 парах за 6 тенісними столами. Переможців, в свою чергу, очікували медалі, грамоти та цінні подарунки.

На початку змагань з вітальним словом виступили організатори. Крім цього, завітав на змагання і депутат Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев. Посадовець зазначив, що такий спорт має велику популярність в районі та все частіше знаходить своїх прихильників і серед жителів міста.

Четверта відкрита першість міста Олександрії з настільного тенісу пройшла за підтримки відділу освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради та депутатів Андрія Коломіцева та Людмили Давиденко.