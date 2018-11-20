В Олександрійському колегіумі триває будівництво спортивного майданчику для міні-футболу

В Олександрійському колегіумі триває будівництво сучасного спортивного майданчика для міні-футболу.

Так, за словами директора навчального закладу Олександра Авраменка, будівництво та облаштування майданчику зі штучним покриттям відбувається основним коштом за рахунок освітньої субвенції, за підтримки голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка та частковим фінансуванням з обласного й місцевого бюджетів. Замовником проекту виступає Управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА, а його виконавцем – ТОВ “УКРБУДАВТОМАТИКА”.

Загальна вартість робіт за договором складає 1432686,80 гривень з урахуванням ПДВ.

«За короткий проміжок часу було встановлено огорожу майданчика, настелено підкладку із спеціальної суміші підсіву та піску для настилу поверхні зі штучною травою, вже укладено плитку по периметру поля, розстелене штучне покриття майданчику, яке вже готове до склеювання в цілісне полотно» – розповідає керівник колегіуму.

Однак, наразі будівельні роботи припинені, у зв’язку з несприятливими погодними умовами для їх проведення.

При настанні плюсової температури будівництво сучасного майданчику для міні-футболу буде завершене за лічені дні.

Посадовець додав, що основною метою облаштування такого майданчику є залучення молоді до активного відпочинку у вільний час. Новозбудоване поле буде використовуватися для проведення змагань з футболу та активних ігор під час уроків фізичної культури та поза ними.

В ході бесіди було зазначено, що доступ до майданчика надаватиметься всім охочим без винятку, а його територія замикатиметься на ключ, який можна буде взяти у вахтера до певного часу.

В майбутньому, в планах керівництва закладу – встановлення баскетбольних щитів та облаштування камер відео спостереження.

Нагадаємо, що відповідну угоду на будівництво міні-поля для футболу укладено 1 листопада 2018 року.