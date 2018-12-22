В Олександрійському колегіумі відбувся благодійний різдвяний ярмарок (ФОТО)

Сьогодні, 22 грудня, в Олександрійському колегіумі напередодні різдвяних свят відбулася традиційна виставка-продаж смаколиків, іграшок та новорічних сувенірів виготовлених власноруч учнями навчального закладу.

Повідомляє Голос Громади, які побували на ярмарку.

В ній взяли участь учні з 1-го по 11-ті класи. Школярам початкових класів допомагали батьки з виготовлення виробів для ярмарку.

На ярмарку учні продавали різноманітну випічку та смаколики: рулети, печиво, круасани, здобу з різною начинкою, цукерки, фрукти та напої, була облаштована тематична фотозона та діяла виставка новорічних сувенірів від учнів початкових класів.

Грою на скрипці розважала гостей та відвідувачів ярмарки скрипалька – учениця 5-го класу.

Благодійний ярмарок відбувся в рамках закінчення тижня доброчинності.

Додамо, що 28 грудня в навчальному закладі відбудеться новорічний карнавал, де учні колегіуму та весь педагогічний колектив будуть одягнуті в карнавальних костюмах.

