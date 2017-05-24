Сьогодні, 24 травня 2017 року в приміщенні Олександрійського колегіуму відбулося святкове нагородження найкращих учнів. На заході під назвою “Зірковий олімп” побували і кореспонденти Голосу Громади.

Так, звання найкращих отримали учні, що на відмінно проявили себе в навчанні, конкурсах, олімпіадах та інших заходах. Грамоти отримали переможці всеукраїнських творчих конкурсів, переможці різних етапів міських та обласних олімпіад, призерка Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, переможець українського відбору на поїздку до літнього табору S’Cool LABSummer Camp Європейського центру ядерних досліджень та багато талановитих та обдарованих дітей.

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Крім цього, привітати учнів завітали на захід і місцеві депутати, зокрема з вітальним словом виступив депутат від партії “БПП “Солідарність” Іван Баранов, який прибув разом з однопартійцями привітати “інтелектуальний цвіт” Олександрії. Після святкового концерту ж діти отримали солодкі подарунки.

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