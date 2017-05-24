Сьогодні, 24 травня 2017 року в приміщенні Олександрійського колегіуму відбулося святкове нагородження найкращих учнів. На заході під назвою “Зірковий олімп” побували і кореспонденти Голосу Громади.

Так, звання найкращих отримали учні, що на відмінно проявили себе в навчанні, конкурсах, олімпіадах та інших заходах. Грамоти отримали переможці всеукраїнських творчих конкурсів, переможці різних етапів міських та обласних олімпіад, призерка Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, переможець українського відбору на поїздку до літнього табору S’Cool LABSummer Camp Європейського центру ядерних досліджень та багато талановитих та обдарованих дітей.

Крім цього, привітати учнів завітали на захід і місцеві депутати, зокрема з вітальним словом виступив депутат від партії “БПП “Солідарність” Іван Баранов, який прибув разом з однопартійцями привітати “інтелектуальний цвіт” Олександрії. Після святкового концерту ж діти отримали солодкі подарунки.