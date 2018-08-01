В Олександрійському колегіумі з’явиться навчально-тренінговий клас

Договір на поставку обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу уклали вчора, 31 липня, НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» та ФОП Алібаба Ірина Геннадіївна.

За умовами договору до навчального закладу мають бути поставлені інтерактивна панель, портативний комп’ютер учителя, 12 портативних комп’ютерів/планшетів для учнів та багатофункціональний лазерний пристрій з витратними матеріалами

Торги, які два рази були скасовані через недостатню кількість охочих взяти участь в аукціоні, проходили за переговорною процедурою.

Облаштування класу обійдеться колегіуму в 251 770 гривень.

Зазначимо, що обидва тендер на поставку комп’ютерів для інноваційного класу колегіуму призначені на 26 червня та 13 липня не відбулися через подання для участі в торгах менш ніж двох тендерних пропозицій.