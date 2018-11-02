В Олександрійському колегіумі з’явиться спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям

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Вчора, 1 листопада,  було укладено відповідну угоду, що стосується будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям  у навчально-виховному комплексі «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» за адресою вул. 6-го грудня, 97, м. Олександрії.

Повідомляє Голос Громади з посланням на сайт публічних закупівель  Prozorro.

Згідно укладеного договору між Управлінням капітального будівництва Кіровоградської ОДА та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРБУДАВТОМАТИКА”, загальна вартість робіт за договірними цінами, на момент укладання даного договору складає 1 432 686,80 грн.  з ПДВ.

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Строк виконання робіт має бути виконаний до кінця поточного року.

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