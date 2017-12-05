Вихідними в Олександрійському колегіумі пройшли вже традиційні змагання з настільного тенісу. Приурочені змагання до Дня визволення Олександрії від нацистських окупантів. Організатором змагань виступила громадська організація “Олександрійський центр розвитку спорту”, за сприяння депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Змагання проходили в приміщенні НВК “Олександрійський колегіум–спеціалізована школа”, участь в яких взяли більше тридцяти учасників. Вже традиційно, на початку спортивного заходу відбулася реєстрація учасників, після чого були озвучені правила змагань та імена спортсменів, серед яких спортсмени з нашого міста, Світловодська, Горішніх Плавнів та з Полтавської області.

За підсумками змагань спортсмени, котрі вибороли перші-треті місця отримали дипломи, медалі, статуетки та подарунки.