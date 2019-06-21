В Олександрійському міському будинку культури продовжують роботи з ремонту та реставрації будівлі

Нещодавно Кіровоградська область отримала з ДФРР 71, 5 мільйонів гривень на реалізацію 5 проєктів. До переліку таких проєктів потрапила будівля Олександрійського міського будинку культури, на реставрацію якого направлено 21 625,25 тисячі гривень у поточному році.

Наразі будівельники виконують внутрішні і зовнішні роботи, проводять благоустрій, монтують мережі та комунікації.

«Впевнений, що після завершення робіт міський будинок культури стане окрасою і центром мистецького життя Олександрії», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко під час огляду просування ремонтних робіт.

Інформація взята зі сторінки Кіровоградської ОДА у Фейсбук.