Нещодавно на базі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості відбулася нарада Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області та обласного центру зайнятості. У заході також взяли участь представники Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області та міськрайонного центру зайнятості. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила прес-служба юридичного відділу обласного центру зайнятості.

З метою погашення дебіторської заборгованості до Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття працівниками центру зайнятості спільно з відділом виконавчої служби здійснюються виїзди за адресою проживання боржників. Встановлюється місце отримання доходу для подальшого накладення стягнення на заробітну плату чи пенсію, або майнового стану боржників для здійснення арешту та опису майна, з подальшою реалізацією.

В ході наради встановлено, що в Олександрійському міськрайонному відділі державної виконавчої служби на момент проведення наради на примусовому виконанні знаходиться 32 виконавчих документи на загальну суму 144 тисячі грн. про примусове стягнення коштів з боржників, примусово стягнено близько двадцяти семи тисяч гривень, з іншими боржниками проводяться виконавчі дії.

За результатами наради визначено напрямки взаємодії та підвищення її ефективності, спрямованої на повне виконання судових рішень з урахуванням всіх можливостей встановлених Законом України «Про виконавче провадження».