В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості розповіли про про систему безоплатної вторинної правової допомоги

З метою розширення можливостей доступу мешканців Олександрійщини до безоплатної правової допомоги міськрайонний центр зайнятості тісно співпрацює з місцевим центром безоплатної вторинної правової допомоги, основним завданням якого є забезпечення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Враховуючи важливе значення правової освіти серед населення фахівці центру правової допомоги постійно залучаються до проведення заходів в центрі зайнятості.

Як повідомила кореспондентам Голосу Громади провідний фахівець із зв’язків з громадськістю відділу інформаційних систем Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Ю. Лісовська, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права до проведення заходів в центрі зайнятості долучився представник місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Світановський. За його участі було проведено низку семінарів для осіб, які перебувають на обліку в міськрайонному центрі зайнятості.

В ході проведення семінарів учасники отримали інформацію про порядок укладання трудового договору, цивільно-правової угоди, контракту, юридичного оформлення трудових відносин і компенсаційних виплат у разі втрати роботи, а також додаткових гарантій при працевлаштуванні осіб з інвалідністю тощо.

Світановський розповів про систему безоплатної вторинної правової допомоги та її переваги, зазначив, які категорії осіб мають право на отримання такої допомоги та детально поінформував про порядок звернення та надання безоплатної вторинної правової допомоги, акцентував увагу на переліку необхідних документів для осіб, які підпадають під дію Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Під час заходів проводились індивідуальні консультації та надавались вичерпні відповіді на питання.