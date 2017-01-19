В Олександрійському педагогічному коледжі ім. В.О. Сухомлинського сьогодні, 19 січня 2017 року, відбулося урочисте відкриття комп’ютерної лабораторії з новою технікою.

За кошти, що були виділені з державного бюджету за сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка, було придбано навчальні та комп’ютерні столи, комплект стільців та меблеву стінку, а також 11 комп’ютерів. Крім цього, для коледжу придбали принтер, проектор та інше устаткування. Загалом на здійснення закупівлі було виділено 205 тис. грн.

Оглянути нову комп’ютерну лабораторію завітав і заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, який зазначив, що така техніка є важливим придбанням для поліпшення процесу навчання студентів.

В свою чергу директор закладу Станіслав Гайдук звернув увагу на те, що хоч це і четверта лабораторія в закладі, але комп’ютери тут найвищої якості.