В селищі Олександрійське, що ще нещодавно мало назву Димитрове, продовжують перейменовувати об’єкти у відповідності з декомунізованою назвою.

Так, ще наприкінці минулого року на території району з’явилася Олександрійська селищна рада, а тепер планується перейменувати місцеву музичну школу.

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на найближчому засіданні розгляне проект рішення щодо зміни назви «Димитровська дитяча музична школа» на Комунальний заклад «Дитяча музична школа «Перлина» селища Олександрійське».