В Олександрійському районі для шкіл знову спробують придбати обладнання для кабінетів хімії

Відділом освіти Олександрійської райдержадміністрації в четвер , 30 серпня, було оголошено тендер на придбання обладнання для кабінетів хімії Користівської ЗШ, Новопразького та Червонокам’янського НВО. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozzoro.

Відповідно до тендерної документації для шкіл буде придбано 1629 одиниць обладнання для кабінетів хімії, серед яких приладдя загального призначення – мікроскопи, ваги, рукавички, приладдя демонстраційне, прилади лабораторні, навчальні моделі, хімічні реактиви, та презентаційне обладнання.

Початкова пропозиція за поставку обладнання становить 463 800 гривень та може бути знижена в результаті торгів. Пропозицій щодо участі в тендері приймаються до 17 вересня.

Зазначимо, перший тендер на придбання обладнання для кабінетів хімії оголосили 27 червня, проте, торги так і не відбулись через відсутність охочих прийняти участь в аукціоні. Повторний тендер оголосили 17 липня, але і він не відбувся через вищевказані обставини.