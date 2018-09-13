В Олександрійському районі готово 100% площ під посіви озимих культур

В Олександрійському районі аграрії збиратимуть з полів, пізніх зернових та зернобобових, олійних, буряка та інших культур на загальній площі 78 845 гектарів. З яких, кукурудзи на зерно 31 012 га, соняшнику 31 949 га, сої 7 116 га, цукрового буряка 4 489 га, крім того овочів 1 633 га, картоплі 2 858 га. Відповідна інформація розміщена в розпорядженні голови Олексайдріської РДА.

Передбачається, що середня урожайність кукурудзи на зерно складе 40,5 ц/га, соняшнику 20,5 ц/га, цукрового буряка 290,5 ц/га.

Наразі, в Олександрійському районі підготовлено 31282 га під посіви озимих культур, що становить 100% від запланованих площ. На яких, в планах аграріїв, посіяти 28 432 га озимих культур, з яких 23 862га озимої пшениці, 4 560 га озимого ячменю та ріпаку озимого 2 850 га.