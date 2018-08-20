В Олександрійському районі на цих вихідних сталося дві пожежі

Так в суботу, 18 серпня, рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії доводилося двічі виїздити на гасіння пожеж в екосистемах району.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Вогонь спалахну в селі Недогарки, горіло 5 т сіна на відкритій території біля приватного домоволодіння. До гасіння було залучено 4 чоловіка особового складу загону та 1 одиниця техніки.

Також вогнеборці ліквідували займання сухої рослинності в селі Березівка.