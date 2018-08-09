Аукціони на придбання шкільних меблів, зокрема столів, сервантів, стільців були втретє відмінені через відсутність охочих взяти участь в торгах.

Так, два попередні тендери на поставку столів – в липні та червні не відбулись через вищевказану причину, тому освітянам району, 20 липня, довелося оголошувати третій тендер, кінцевий строк подання пропозицій в якому завершився 8 серпня. Проте, знову не виявилось бажаючих поставити до шкіл Олександрійського району парти. Схожа ситуація в освітян району і зі стільцями для шкіл – перший тендер не відбувся через відсутність пропозицій, а другий, з кінцевим терміном подання пропозицій 8 серпня, оголосили 21 липня. Але знову ж таки аукціон не відбувся через відсутність заявок на участь.

Зазначимо, що схожа ситуація виникла з тендерами на поставку обладнання для кабінетів хімії Користівської ЗШ, Новопразького та Червонокам’янського НВО. Через відсутність заявок на участь в аукціоні вже було скасовано торги в липні та серпні.