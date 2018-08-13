В Олександрійському районі оголосили тендер на придбання шкільних меблів

В п’ятницю, 10 серпня, відділом освіти Олександрійської РДА оголошено тендер на придбання шкільних меблів для навчальних закладів Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Переможець аукціону до кінця 30 листопада має поставити 383 комплекти меблів зі стільців та одномісних парт до шкіл району, за що отримає 574 тисячі 500 гривень. Вказана ціна не є кінцевою і може бути знижена в результаті торгів, які відбудуться 28 серпня.

Кінцевий термін подачі заявок в тендері – 27 серпня.

Зазначимо, що це не перша спроба придбати меблі для навчальних закладів Олександрійського району. Так, на 8 серпня, був призначений аукціон на придбання стільців та одномісних парт для шкіл Олександрійщини, але торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Додамо, що через аналогічну причину не відбулися два попередні тендери на поставку столів – в липні та червні не відбулись через вищевказану причину, тому освітянам району, 20 липня, довелося оголошувати третій тендер, кінцевий строк подання пропозицій в якому завершився 8 серпня. Проте, знову не виявилось бажаючих поставити до шкіл Олександрійського району парти.

Схожа ситуація в освітян району і зі стільцями для шкіл – перший тендер не відбувся через відсутність пропозицій, а другий, з кінцевим терміном подання пропозицій 8 серпня, оголосили 21 липня. Але знову ж таки аукціон не відбувся через відсутність заявок на участь.