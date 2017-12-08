В Олександрійському районі оголосили торги за право оренди земельних ділянок

В грудні 2017 року в Олександрійському районі відбудуться земельні у формі аукціону на земельні ділянки.

Про це повідомляє відділ в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Так, 15.12.2017р. – земельна ділянка площею 24,1000 га (ріллі) на території Добронадіївської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, продаж права оренди на 7 років. 20.12.2017р. – земельна ділянка площею 15,0000 га (ріллі) на території Косівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, продаж права оренди на 7 років. 20.12.2017р. – земельна ділянка площею 16,0668 га (ріллі) на території Новопразької селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, продаж права оренди на 7 років. 20.12.2017р. – земельна ділянка площею 76,3397 га (ріллі) на території Новопразької селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, продаж права оренди на 7 років. 22.12.2017р. – земельна ділянка площею 7,7700 га (ріллі) на території Новоселівської (Комінтернівської) сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, продаж права оренди на 7 років.

За детальною інформацією звертатися за телефоном до Відділу в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою: м. Олександрія, пр. Соборний, 59, каб.220, тел.70159