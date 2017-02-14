Епідемічна ситуація з грипу та ГРІ в області наразі відносно спокійна. Як інформує прес-служба Кіровоградського обласного центру, за минулий тиждень показник захворюваності не перевищив значення епідпорогу та знаходиться на рівні мінус 35,4% до епідпорогу.

В містах Олександрія, Кропивницькому, Світловодську та на інших територіях епідпоріг не перевищений, його рівень становить від мінус 14,6 % в Світловодському районі до мінус 72,6% у Компаніївському районі. Але при цьому на 6 адмінтериторіях рівень захворюваності продовжує перевищувати значення епідпорогів відповідних територій, зокрема і в Олександрійському районі.

Наразі ж найвищий показник захворюваності – в Світловодському районі (713,53 на 100 тис. нас.), найнижчий – в Благовіщенському (75,14 на 100 тис. нас.). За минулий тиждень в області госпіталізовано 273 хворих, з них 76,2% діти та підлітки до 17 років.

У вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру на минулому тижні проведено 2 дослідження зразків матеріалу від хворих на ГРІ, вірус грипу не виявлений. Летальних випадків не зареєстровано.