В Олександрійському районі Попельнастівська ОТГ чекає на призначення виборів

Про це коресподентам Голосу Громади повідомив Попельнастівський сільський голова Олег Волянський.

До Попельнастівської об’єднаної територіальної громади увійшли, Травневська, Долинська та Попельнастівські сільські ради. Передували доленосному рішенню громадські обговорення, а також сесії сільских рад, під час яких депутати та мешканці сіл підтримали ініціативу створення громади.

Також свій “позитивний” висновок об’єднанню надали в Кіровоградській ОДА і наразі жителі сіл, які увійшли до новоствореної ОТГ очікують призначення виборів, після яких процес створення громади дійде до логічного завершення.