В Олександрійському районі посилюється робота з військового обліку

Стан військового обліку в сільських, селищних радах Олександрійщини оцінюється як задовільний, але потребує систематичного коригування та вдосконалення.

Про це доповів начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Олександрійського об’єднаного міського комісаріату Олександр Рушковський на черговому засіданні колегії Олександрійської райдержадміністрації, яка відбулася вчора, 29 червня, повідомляє прес-служба Олександрійської райдержадміністрації.

За його словами, протягом вказаного періоду фахівцями військкомату проводилася робота, пов’язана з відновленням на військовому обліку військовозобов’язаних запасу, які не досягли граничного віку перебування у запасі – 60 років. У цілому, що стосується виконання планового завдання на призов «Весна-2017», то до лав Збройних Сил України та інших військових формувань мобілізовано 45 чоловік. Таким чином доведений план виконано на 100%, хоча зробити це було непросто, адже результати роботи призовних комісій вказують на зниження якісного стану призовників, у першу чергу – за станом здоров’я, зазначив посадовець.