В Олександрійському районі премією імені Ф. Оксанича нагородять педколектив Попельнастівської школи

Розпорядження про нагородження премією Ф. Оксанича розміщене на сайті Олександрійської РДА. Крім педагогічного колективу Попельнастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів якому буде вручено диплом лауреата та грошова винагорода, також нагородять і педагогів з інших шкіл Олександрійського району.

Так, районною педагогічною премією імені Ф. Оксанича з врученням диплома лауреата та грошовою винагородою відзначать:

Валентину Грушу, методиста методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації, в номінації «Наставництво. Інновації. Пошук»;

Наталію Глущенко, вчителя зарубіжної літератури Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, в номінації «Педагог-майстер»;

Олену Жгун, директора Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, в номінації «Керівник року»;

Валентину Пишну, вчителя хімії і біології Новопразького навчально-виховного об’єднання, в номінації «Золотий фонд Олександрійщини»;

Аліну Козел, вчителя англійської мови Шарівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», в номінації «Творчість. Молодість. Перспектива».