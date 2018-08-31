В Олександрійському районі премією імені Ф. Оксанича нагородять педколектив Попельнастівської школи

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Розпорядження про нагородження премією Ф. Оксанича розміщене на сайті Олександрійської РДА. Крім педагогічного колективу Попельнастівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів якому буде вручено диплом лауреата та грошова винагорода, також нагородять і педагогів з інших шкіл Олександрійського району.

Так, районною педагогічною премією імені Ф. Оксанича з врученням диплома лауреата та грошовою винагородою відзначать:

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Валентину Грушу, методиста методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації, в номінації «Наставництво. Інновації. Пошук»;

Наталію Глущенко, вчителя зарубіжної літератури  Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  в номінації «Педагог-майстер»;

Олену Жгун, директора Андріївської загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів, в номінації «Керівник року»;

Валентину Пишну, вчителя хімії і біології  Новопразького навчально-виховного об’єднання,  в номінації «Золотий фонд Олександрійщини»;

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Аліну Козел, вчителя англійської мови Шарівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», в номінації «Творчість. Молодість. Перспектива».

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