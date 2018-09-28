В Олександрійському районі розробили програму регулювання чисельності безпритульних тварин

Інформацію про розробку програми, що регулює чисельності безпритульних тварин на території Олександрійського району на 2018–2026 роки озвучили під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Доповів про програму присутнім, серед яких сільські та селищні голови, начальник Олександрійського районного управління Держпродспоживслужби Станіслав Лум’яник. За його словами термін реалізації програми передбачає три етапи: I етап — 2018-2019 роки, II етап — 2018–2021 роки, III етап — 2021–2026 роки.

Посадовець відзначив, що у зв’язку із неврегульованістю поводження з тваринами, що, у свою чергу, призводить до поширення інфекційних та паразитарних хвороб серед людей. Так, у 2018 році в Олександрійському районі склалася складна ситуація щодо захворювання тварин на сказ. Так, за звітний період відкрито 9 неблагополучних пунктів по сказу тварин, а за вакцинацією до міжрайонного лаболаторного центру звенулися за рік 29 осіб, з яких 19 чоловік були провакциновані.