На Олександрійщині оголосили конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального Інклюзивно-ресурсного центру, що діятиме на базі Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Олександрійської РДА. Повідомляє Голос громади з посиланням на Олександрійські новини.

Документи на посаду директора охочі зможуть подавати з 25 квітня по 23 травня 2018 року  з 8:00 до 17:00 щоденно, крім вівторка, суботи та неділі за адресою : місто Олександрія,  вул.6-го Грудня, 25, 4 поверх,  кабінет 404; секретар комісії Тетяна Максименко. Довідки надаються за телефоном секретаря комісії: 7-37-51.

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Зазначимо, що вчора, 23 квітня, на апаратній нараді  голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко прокоментував підписання Меморандуму із Фондом Петра Порошенка щодо долучення Кіровоградщини до всеукраїнського проекту “Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації”. Також голова ОДА додав про те, що в області вже є позитивний досвід роботи інклюзивно-ресурсного центру для дітей у місті Кропивницькому, тому інші території повинні взяти його до уваги при реалізації аналогічних проектів.

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«Принцип толерантного відношення до людей з особливими потребами – це європейський принцип, це рівень нашої вихованості і готовності реагувати на ті виклики, які іноді виникають у суспільстві, – підкреслив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. – Завдання, які отримали райони, міста та об’єднані територіальні громади щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів, мають бути виконаними в повному обсязі. Я особисто контролюватиму їх виконання.»

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Також керівник ОДА Сергій Кузьменко зазначив керівництву міста Кропивницький, що облдержадміністрація підтримує ідею батьків дітей з особливими потребами, які проживають в обласному центрі щодо створення спеціального ігрового майданчика. «Ініціатива цікава і фінансова можливість для її втілення в життя є. Якщо буде потрібна допомога обласної державної адміністрації місту Кропивницький для реалізації цього проекту, ми готові підтримати”, – підкреслив керівник ОДА.

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