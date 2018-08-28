В Олександрійському районі сталося вбивство

В ніч з 24 на 25 серпня під час спільного застілля чотирьох мешканців селища Нова Прага виникла сварка. Конфлікт на ґрунті спільного розпиття спиртних напоїв, переріс в бійку між двома учасниками «святкування».

В результаті один з чоловіків, 1989 року народження, наніс іншому тяжкі тілесні ушкодження, що спричинило смерть постраждалого.

Про це Голосу Громади повідомив начальник Олександрійського районного відділення Віталій Кравцов.

Наразі триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років.