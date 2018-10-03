В Олександрійському районі створили оперативний штаб з координації дій

1

В Олександрійському районі, розпорядженням голови райдержадміністрації, створили районний оперативний штаб з питань координації дій,  пов’язаних із соціальним захистом бездомних громадян та безпритульних дітей з метою запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Крім цього, розпорядженням затвердили графік чергування осіб, що відповідають за обмін інформацією щодо виникнення надзвичайних  ситуацій в осінньо-зимовий період на території Олександрійського  району.

Читайте також:  Кіровоградщина приймає Всеукраїнські змагання з велоспорту та туризму!

Зазначимо, що районний оперативний штаб є консультативно-дорадчим органом, утвореним для вжиття заходів, спрямованих на запобігання загибелі бездомних громадян, одинокопроживаючих людей похилого віку, інвалідів та безпритульних дітей внаслідок переохолодження в осінньо-зимовий період.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ