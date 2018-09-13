В Олександрійському районі святкуватимуть День села Березівка

В суботу, 15 вересня, в Березівці, що входить до Протопопівського старостинського округу Приютівської громади, святкуватимуть День села. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Урочистості розпочнуться з дитячої розважальної програми та виставкою робіт місцевих умільців. Далі на гостей свята чекає концерт та відзначення жителів села, що зробили значний внесок в життя Березівки та громади.

Для дітей, окрім розважальної програми, також встановлять батути та надувні гірки. Крім цього, усі охочі матимуть змогу зробити фото біля фотозони, що буде розміщена неподалік сільського будинку культури, в якому і відбуватиметься дійство.

Святкування розпочнеться о 15:00.