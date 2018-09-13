В Олександрійському районі святкуватимуть День села Березівка

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В суботу, 15 вересня, в Березівці, що входить до Протопопівського старостинського округу Приютівської громади, святкуватимуть День села. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Урочистості розпочнуться з дитячої розважальної програми та виставкою робіт місцевих умільців. Далі на гостей свята чекає концерт та відзначення жителів села, що зробили значний внесок в життя Березівки та громади.

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Для дітей, окрім розважальної програми, також встановлять батути та надувні гірки. Крім цього, усі охочі матимуть змогу зробити фото біля фотозони, що буде розміщена неподалік сільського будинку культури, в якому і відбуватиметься дійство.

Святкування розпочнеться о 15:00.

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