В Олександрійському районі усі школи готові до опалювального сезону

Про готовність загальноосвітніх навчальних закладів Олександрійського району до опалювального сезону 2018-2019 кореспондентам Голосу Громади розповіла головний спеціаліст відділу освіти Олександрійської РДА Світлана Михайленко.

За її словами, школи району на 100% готові до опалювального сезону. Виконані всі необхідні заходи підготовки, підписані акти готовності котелень. Наразі триває лише процедура завезення твердого палива для потреб навчальних закладів, хоча первинні запаси вугілля вже сформовані.

Тому, як зазначила Світлана Михайленко, школи зможуть розпочати опалювальний сезон вчасно.