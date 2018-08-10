В Олександрійському районі вода з громадських криниць на 53% не відповідає по вмісту нітратів

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Впродовж 6 місяців 2018 року фахівці Кіровоградського обласного лабораторного центру МОЗ України проводили дослідження питної води із громадських колодязів. В більшості районів області вода не відповідає нормам по вмісту нітратів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Так, в Олександрійському районі невідповідніть нормам сягає  53 %.

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Вода, забруднена нітратами, особливо небезпечна для вживання дітям до 1 року, адже може призвести до захворювання водно-нітратною мегтемоглобінемією. В Кіровоградській області був зафіксований летальний випадок від цього захворювання.

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