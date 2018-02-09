В Олександрійському районі винесено 42 попередження за неналежне виконання батьківських обов’язків

Протягом минулого року службою у справах дітей проведено 152 спільних рейди «Діти вулиці» та «Вокзал», за результатами яких складено 354 акти та винесено 42 офіційних попередження батькам за неналежне виконання ними батьківських обов’язків.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Крім цього, працівники служби у справах дітей провели 10 рейдів з метою перевірки розважальних закладів та місць відпочинку.

Поряд із цим, під час засідання координаційної ради було зазначено, що задля забезпечення комплексного підходу до попередження поширення наркоманії постійно проводяться відповідні заходи. Так, передбачені навчання вчителів – тренерів з впровадження превентивних проектів «Дорослішай на здоров’я», «Сімейна розмова», «Захисти себе від ВІЛ» на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського». Свої набуті знання, вчителі передають під час лекцій учням.

“Значну профілактичну роботу проводять і фахівці районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Це численні лекторії та опитування учнів районних шкіл на тему «Що ти знаєш про наркотик»; робота з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах; організація Мобільного консультаційного пункту; розповсюдження тематичної друкованої продукції”, – йдеться у повідомленні РДА.