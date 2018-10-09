В Олександрійському районі визначились, хто буде постачальником обладнання в шкільні кабінети хімії

Сьогодні, 9 жовтня, відбувся тендер на придбання обладнання для кабінетів хімії Користівської ЗШ, Новопразького та Червонокам’янського НВО.

В торгах взяли участь два учасника – ФОП Скуловатов та ТОВ «Бі-Про».

Найменшу ціну за поставку обладнання запропонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Бі-Про».

Наразі триває процедура кваліфікації переможця.

Відповідно до тендерної документації для шкіл буде придбано 1629 одиниць обладнання для кабінетів хімії, серед яких приладдя загального призначення – мікроскопи, ваги, рукавички, приладдя демонстраційне, прилади лабораторні, навчальні моделі, хімічні реактиви, та презентаційне обладнання.

Обладнання має бути поставлене в навчальні заклади до кінця листопада.

Зазначимо, перший тендер на придбання обладнання для кабінетів хімії оголосили 27 червня, проте, торги так і не відбулись через відсутність охочих прийняти участь в аукціоні. Повторний тендер оголосили 17 липня, але і він не відбувся, знову ж таки, через відсутність охочих взяти участь в торгах.

Третій тендер, з вже меншою кількістю обладнання для хімкабінетів шкіл району, оголосили 30 серпня. Проте, знайшовся лиш один охочий поставити необхідні матеріали в школи і тендер було скасовано.

Останній, четвертий, тендер оголосили 20 вересня.