В Олександрійському районі визначились з перевізником по маршруту Олександрія-Головківка

Сьогодні, 24 липня, в Олександрійській райдержадміністрації відбулось засідання конкурсної комісії по визначенню перевізника автобусного маршруту Олександрія – Головківка. За результатами розгляду єдиної заявки переможцем визначили ФОП Моцний С.К. автобуси якого і будуть здійснювати пасажироперевезення.

Автобуси мають відправлятися з міста о 7.30; 10.00; 12.00 та 16.00 та долати маршрут протяжністю 25.4 кілометри за годину.

Зазначимо, що оголошення про проведення конкурсу було опубліковане 22 червня, а заявки від учасників приймалися до 6 липня.