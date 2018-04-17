В Олександрійському районі з аукціону продадуть дві земельні ділянки

Дві земельні ділянки, що розташовані на території Новопразької селищної та Попельнастівської сільської ради, розміром по 2 гектари кожна, виставлені на продаж в системі електронних торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Торги по земельній ділянці, що знаходиться на території Новопразької селищної, площею 2 гектари, відбудуться 23 квітня 2018 року зі стартової ціни 58 200 гривень. Земельну ділянку площею в 1,9229 гектари на території Попельнастівської сільської ради «продаватимуть» 24 квітня 2018 року, торги за лот розпочнуться з ціни в 56 321 гривень.

Обидва земельні наділи є предметами іпотеки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.