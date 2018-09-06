В Олександрійському районі з початку року зареєстровано 7 випадків захворювання тварин на сказ

Про епізоотичний стан в Олександрійському районі розповів начальник Олександрійського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області Станіслав Лум’яник. Повідомляє Голос Громади з посиланням сайт Олександрійської РДА.

Посадовець заначив, з початку 2018 року на території Олександрійського району зареєстровано сім випадків захворювання тварин на сказ. Випадки були зареєстровані в селах: Улянівці, Степанівці, Бандурівці, Ізмайлівці, Сониному, Головківці, Травневому.

Єдиним ефективним засобом боротьби із цим небезпечним захворюванням, як відзначив спеціаліст, є проведення щеплення тварин та знищення бродячих собак та котів.