В Олександрійському районі за минулу добу сталося три пожежі

Вчора, 30 липня, рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії довелося аж тричі виїздити на приборкання пожеж.

Поблизу села Іванівка горіло 200 м2 сухої трави на відкритій території.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Ще одна пожежа сталася на території приватного домоволодіння в селі Недогарки. Там горіло 2 тонни сіна в господарчій споруді.

Також в Олександрії по вулиці Шевченка горіло 7м2 дерев’яного паркану та 30м2 сміття.

В усіх трьох випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюють спеціалісти.