В Олександрійському районі завершився збір ранніх зернових

Відповідну інформацію під час апаратної наради озвучив перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Коваль. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

За словами посадовця, урожайність не порадувала аграріїв, і наразі вони сподіваються на пізні культури, урожайність яких можуть покращити рясні опади, такі як соняшник, кукурудза, цукровий буряк та соя.

Якщо говорити по окремо взятих культурах, то озимої пшениці зібрано по 28 ц/га, озимого ячменю – по 21,5, ярого ячменю – по 24,7, гороху – по 15,6, вівса – по 17,2 ц/га, ярої пшениці – по 22,3 ц/га та ріпаку 16,5 ц/га

Зазначимо, жнива в Олександрійському районі затягнулися через несприятливі погодні умови, які заважали хліборобам Олександрійщини довершити жнивну кампанію.