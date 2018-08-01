В Олександрійському районі завершився збір ранніх зернових

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Відповідну інформацію під час апаратної наради озвучив перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Коваль. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

За словами посадовця, урожайність не порадувала аграріїв, і наразі вони сподіваються на пізні культури, урожайність яких можуть покращити рясні опади, такі як соняшник, кукурудза, цукровий буряк та соя.

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Якщо говорити по окремо взятих культурах, то озимої пшениці зібрано по 28 ц/га, озимого ячменю – по 21,5, ярого ячменю – по 24,7, гороху – по 15,6, вівса – по 17,2 ц/га, ярої пшениці –  по 22,3 ц/га та ріпаку 16,5 ц/га

Зазначимо, жнива в Олександрійському районі затягнулися через несприятливі погодні умови, які заважали хліборобам Олександрійщини довершити жнивну кампанію.

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