В Олександрійському районі житель за крадіжку телефону відбувся штрафом

В квітні, 2018 року, під час святкового застілля в селі Березівка, один з учасників «святкування» в момент коли потерпіла залишила свій телефон «Samsung» моделі «J3» ринковою вартістю 2 675,80 гривень на столі і вийшла з будинку, вимкнув її телефон та поклав собі до кишені.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Спочатку зловмисник хотів його повернути власниці, але потім йому стало соромно і він залишив його собі, а згодом здав до магазину, де за нього отримав близько 1000 гривень. Сім-карту, флешку і чохол він залишив на зберігання вдома. Проте, невдовзі зловмисника викрили правоохоронці і він розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю злочину.

Суд визнав винним вказаного громадянина у вчиненні кримінального правопорушення та призначили йому покарання у виді штрафу – 850 гривень.

Телефон, сім-картку, флешку та чохол було повернуто власнику.