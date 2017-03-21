В одному з сіл Олександрійського району затримали трьох крадіїв при спробі зрізати в лісосмузі доволі дорогий телефонний кабель марки МКСАШП 4х4х1,2 довжиною більше 250 метрів. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на Олександрійське відділення поліції.

Крадіями виявились 18, 30 та 31 річні мешканці Олександрійського району. Про спробу крадіжки повідомив 43-річний місцевий житель, після чого на місце виїхали правоохоронці та затримали «тріо» прямо під час крадіжки.

Наразі їм загрожує 3 роки позбавлення волі.